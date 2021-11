Baldrighi dopo Fiorenzuola-Legnago: “Bella prova di maturità” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani e del team manager Luca Baldrighi torna a vincere superando di misura il Legnago.

Una partita che ha visto i rossoneri andare in vantaggio con Palmieri e poi soffrire per tutto il secondo tempo la pressione e il gioco degli ospiti, riuscendo però a mantenere il vantaggio e portando a casa 3 punti di fondamentale importanza.

Luca Baldrighi, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND per l’analisi della partita.

Una vittoria pesante contro una diretta concorrente

E’ una vittoria molto importante perchè arriva contro una diretta concorrente nella sfida salvezza; anche perchè adesso dovremmo affrontare diverse partite difficili con squadre di alta classifica. Proprio per questo aver ottenuto i 3 punti oggi è stato fondamentale e ci dà tanto morale. Luca Baldrighi

Capacità di resistere e soffrire

E’ da un pò di tempo che va avanti così; abbiamo dimostrato nelle ultime partite che abbiamo imparato a resistere e soffrire nelle varie fasi del match. Come dice mister Tabbiani, questo è un percorso di crescita e c’è voluto un pò di tempo soprattutto per prendere atto della categoria perchè la serie C è tutto un altro livello. Luca Baldrighi

Ora testa al Sudtirol, per cercare un clamoroso sgambetto

Noi sappiamo che non abbiamo niente da perdere perchè il Sudtirol è una squadra che, secondo me, fa un altro sport. Detto ciò il Fiorenzuola andrà la con le proprie armi e con tanto orgoglio per cercare di far bene. Dico inoltre che, per la legge dei grandi numeri, prima o poi anche il Sudtirol dovrà avere una battuta d’arresto e spero proprio che sia contro di noi. Luca Baldrighi

