Kosmo Pallanuoto: l’U12 mostra grande carattere ma si arrende a Bergamo (15-13)

La prima partita del campionato Under 12 vede i Kosmo Pallanuoto Boyes impegnati nella difficile trasferta di Bergamo.

Alla forza dell’avversario si somma alcune defezioni dell’ultima ora da parte dei nostri ragazzi che si presentano in acqua con una rosa piuttosto rimaneggiata. Nonostante tutto sfoderano una prestazione di grande carattere, mantenendo il risultato in bilico fino all’ultimo in una partita vibrante e divertente.

La cronaca

Vanno avanti subito i padroni di casa con un bel gol di Ardizzone, ma la reazione della Kosmo non si fa attendere e Bergamini pareggia i conti. Avanti ancora Bergamo con Scaini e pareggio piacentino con Giordano. Scaini e Ardizzone portano gli orobici sul 4-2. Ancora in gol Bergamini per gli ospiti e chiude il tempo la rete di Ranaldi che fissa il parziale sul 5 a 3.

Il secondo tempo vede il portiere della Kosmo Fasoli sugli scudi con alcune belle parate, ma nulla può sulle conclusioni di Baschenis e Ardizzone che portano Bergamo avanti 7 a 3. Si scatenano i ragazzi terribili della Kosmo e con le reti di Garilli, Giordano, Ghisoni e ancora Bergamini riportano il match in parità, 7-7.

Colpo di coda finale dei ragazzi di mister Tadini che con due gol di Bianchi e uno di Ranaldi vanno al cambio campo in vantaggio 10 a 7.

Terzo parziale equilibrato con parziale di 3 a 2 per Bergamo grazie alle reti di Foresti, Scaini e Porcu cui controbattono Giordano e Ghisoni per la Kosmo.

Nell’ultimo riposo mister Vadym suona la carica e suoi ragazzi danno fondo a tutte le energie per cercare la rimonta. Segnano Ghisoni, Bergamini e Garilli e solo gol di Bianchi e Baschenis permettono ai bergamaschi di mantenere il vantaggio necessario per aggiudicarsi la partita per 15 a 13. Domenica 9 gennaio la Kosmo sarà impegnata contro Brescia alla piscina La Marmora

PALLANUOTO BERGAMO – KOSMO PALLANUOTO PIACENZA = 15 – 13

(5-3/5-4/3-2/2-4)

PALLANUOTO BERGAMO: Ghilardi, Carera, Saccomandi, Grigis, Ranaldi 2, Porcu 1, Scaini 3, Bianchi 3, Baschenis 2, Colombo, Ardizzone 3, Foresti 1, Costa, Caravita, Campisi. All. Tadini

KOSMO PALLANUOTO PIACENZA: Fasoli, Garilli 3, Giordano 3, Bergamini 4, Ghisoni 3, Bertuzzi, Parazzi, Alaoui. All. Rojdestvenskyi