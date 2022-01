Grande vittoria del Fiorenzuola, Pro Sesto superata 3-1

Inizia alla grande il 2022 del Fiorenzuola che supera 3-1 la Pro Sesto al termine di un bel match giocato molto bene dai rossoneri di Tabbiani.

Le reti di Mastroianni (primo gol in rossonero), Palmieri e Arrondini permettono al Fiorenzuola di uscire momentaneamente dalla zona playout.

PRIMO TEMPO: Fiorenzuola Pro Sesto (1-1)

2′ subito un brivido per il Fiorenzuola: De Sena con un gran sinistro al volo dal limite sfiora la traversa

Ben organizzate entrambe le squadre: match per il momento molto equilibrato.

Sia i rossoneri che gli ospiti sanno quanto sia importante oggi guadagnare punti.

25′ Fiorenzuola in vantaggio con Mastroianni: gran colpo di testa dell’attaccante dei rossoneri che sfrutta il bel cross dalla destra di Mamona per il gol che vale il vantaggio

33′ ancora Mastroianni servito in area da Bruschi si allunga troppo il pallone e permette al portiere di sporcargli la palla in uscita: grandissima potenziale occasione per il Fiorenzuola

38′ ci prova anche Ferri su calcio d’angolo con un bel colpo di testa: bravo Del Frate a respingere

40′ pareggio della Pro Sesto con Cerretelli: succede di tutto. Calcio di rigore per gli ospiti per fallo di mano di Ferri.

Battaiola è miracoloso su De Sena ma con un rimpallo fortunato Cerretelli trova, di spalla, il gol del pareggio.

Finisce un bel primo tempo in parità: al gol di Mastroianni (primo con i rossoneri) risponde Cerretelli.

SECONDO TEMPO: Fiorenzuola Pro Sesto (3-1)

61′ bella occasione per Bruschi direttamente su calcio di punizione: palla alta di poco

Tripla sostituzione per gli ospiti: entrano Brentan, Scapuzzi e Grandi per Gattoni, Marchesi e Capogna

68′ cambio anche per il Fiorenzuola: fuori Bruschi, dentro Oneto

72′ Palmieri riporta in vantaggio il Fiorenzuola: bell’azione sulla destra di Mamona che mette il pallone in mezzo, Mastroianni non riesce a colpire il pallone su cui però arriva Palmieri che con un gran sinistro non lascia scampo a Del Frate e riporta avanti i rossoneri

80′ recupero palla di Oneto, scambio tra Mastroianni e Mamona che calcia verso la porta: deviazione all’ultimo di Toninelli in angolo

86′ ultimi cambi per Tabbiani: fuori Fiorini e Mastroianni dentro Stronati e Arrondini

87′ ancora Palmieri col mancino dal limite: questa volta il tiro esce di poco alla sinistra del palo

92′ il Fiorenzuola chiude il match con Arrondini: grandissimo gol dell’attaccante che con un destro al volo sfrutta meravigliosamente l’assist di Palmieri e trova il gol del 3-1

Finisce il match con il Fiorenzuola che trova una grande vittoria, importantissima per classifica e morale.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Varoli, Ferri, Guglieri, Maffei, Fiorini, Palmieri, Mamona, Mastroianni, Bruschi. All. Tabbiani

PRO SESTO: Del Frate, Toninelli, Maldini, Caverzasi, Della Giovanna, Marchesi, Cerretelli, Gattoni, Ghezzi, Capogna, De Sena. All. Banchieri