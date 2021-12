Baldrighi dopo Fiorenzuola-Pro Vercelli: “Pagato inizio sottotono” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani e del team manager Luca Baldrighi esce sconfitto dalla sfida interna contro la Pro Vercelli, ko maturato nel primo tempo dopo l’1-2 degli ospiti con le firme di Bunino e Rolando.

Luca Baldrighi, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND per l’analisi della partita.

Abbiamo iniziato molto male, preso due gol in poco tempo e potevamo subirne altri: non siamo riusciti ad accorciare le distanze con Currarino e quell’occasione poteva riaprire la partita.

E’ una sconfitta che, sinceramente, non mi lascia tanto tranquillo perchè, a mio parere, la Pro Vercelli mi è sembrata una squadra alla nostra portata.

Il problema è che il primo tempo è come se non l’avessimo giocato e in questa categoria non te lo puoi permettere.

Luca Baldrighi