Fiorenzuola – Pro Vercelli 0-2: Bunino e Rolando condannano i rossoneri

Troppa Pro Vercelli per il Fiorenzuola: i piemontesi si impongono al “Comunale” per 0-2 e condannano la squadra di Tabbiani alla seconda sconfitta consecutiva. Le reti avvengono tutte nel primo quarto d’ora di gioco. I bianconeri sfruttano un vero e proprio blackout dei locali per portarsi prima in vantaggio con Bunino al 9′ e poi raddoppiare con Rolando al 14′.

Nella ripresa la squadra di Lerda si chiude in difesa concedendo davvero poco spazio ai rossoneri di Tabbiani che arrivano vicini al gol solo in un’occasione con Arrondini, che calcia a lato della porta di Rendic dopo essere stato lanciato da Mamona.

Ora, il Fiorenzuola deve riorganizzare in fretta le idee perché sabato prossimo c’è una partita che non si può assolutamente sbagliare contro la Giana Erminio.

Le formazioni ufficiali

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Fiorini, Currarino, Palmieri; Bruschi, Oneto, Giani. A disposizione: Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Esposito, Nelli, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. All. Tabbiani.

Pro Vercelli (3-4-3): Rendic; Cristini, Masi, Auriletto; Clemente, Emmanuello, Vitale, Gatto; Della Morte, Bunino, Rolando. A disposizione: Rizzo M., Scali, Carosso, Comi, Sangiorgi, Louati, Crialese, Rizzo L., Erradi, Iezzi, Secondo, Bruzzaniti All. Lerda.

La partita

Secondo tempo

95′ Finisce al “Comunale” la Pro Vercelli si impone 2-0 sul Fiorenzuola, decisive le reti di Bunino e Rolando nel primo quarto d’ora di gioco.

89′ Ammonito Rolando per un fallaccio ai danni di Currarino.

86′ Mamona scende sull’out di destra, va alla conclusione, ma esce di poco a lato. Ammonito nel frattempo anche Rendic.

76′ Lerda opera una sostituzione: dentro Bruzzaniti per Della Morte. Tabbiani, invece, termina i cambi con l’ingresso di Godano al posto di Bruschi.

73′ Prova ad insistere il Fiorenzuola sulla destra con Mamona, ma la Pro si difende bene.

70′ Occasionissima sciupata da Arrondini che era stato lanciato verso la porta di Rendic da Mamona. L’attaccante neo entrato, però, calcia a lato.

68′ Quarta sostituzione per Tabbiani: fuori Giani e dentro Arrondini che si va a sistemare al centro dell’attacco con Mamona sulla destra e Bruschi a sinistra.

67′ Angolo per gli ospiti. Partita molto equilibrata con la Pro Vercelli che si difende e concede poco ai rossoneri.

64′ Il Fiorenzuola sostituisce Oneto e Olivera per Mamona e Guglieri. Tabbiani ricorre alla velocità dell’attaccante con la maglia numero 30 per impensierire gli avversari.

59′ Ammonito Oneto. Partita ora molto interrotta falli di gioco. Nessuna occasione da segnalare.

54′ Fuori Cristini per Crialese tra le fila degli ospiti.

53′ Conclusione di Fiorini che centra in pieno un avversario. Il numero 21 chiede un tocco di mano, ma Turrini lascia correre. Ammonito, poi, Palmieri per fallo.

52′ Terzo corner per i padroni di casa.

45′ Inizia la ripresa a Fiorenzuola. Tabbiani fa entrare Danovaro al posto di Dimarco.

Primo tempo

46′ Finisce ora la prima frazione di gioco. Pro Vercelli in vantaggio per 2-0 con i gol di Bunino e Rolando nel primo quarto d’ora di gioco. Da segnalare tanti errori in disimpegno della squadra di Tabbiani.

45′ Un minuto di recupero da giocare.

43′ Insistono gli ospiti in questi minuti finali.

39′ Bunino vicinissimo al gol: Battaiola provvidenziale.

34′ Ammonito anche Gatto.

33′ Conclusione di Gatto dalla sinistra, bravo Battaiola con i piedi.

32′ Secondo corner per i padroni di casa. Rendic allontana con i pugni.

30′ Occasionissima per il Fiorenzuola che sfiora il gol con Currarino. Bell’azione tutta di prima della squadra di Tabbiani, ma grande intervento di Rendic con il piede. I rossoneri sembrano essersi svegliati.

27′ Primo corner per la squadra di casa. Nulla di fatto sugli sviluppi.

25′ Prima conclusione del Fiorenzuola con Giani, che dall’out di destra prova il mancino a giro, ma è bravo Rendic ad allontanare il pericolo.

20′ Pro Vercelli pericolosa con Gatto, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

19′ Ammonito Masi per fallo su Oneto.

18′ Troppi errori di leggerezza in difesa per il Fiorenzuola in questo avvio di gara.

14′ Raddoppio della Pro! Un Bunino molto ispirato serve al limite dell’area Rolando che calcia al volo e batte Battaiola. 0-2

10′ Pro Vercelli in vantaggio! Bunino, sugli sviluppi del corner, è il più lesto ad avventarsi sul secondo palo e, sfruttando una deviazione, insacca alle spalle di Battaiola. 0-1

9′ Secondo corner a favore degli ospiti.

7′ Ancora Pro Vercelli pericolosa. Cross di Gatto dall’out di sinistra a cercare Bunino che aggancia, ma è bravo Ferri a spazzare dopo il primo controllo dell’avversario.

6′ Partita molto fisica. Sarà una battaglia fino al 90′.

2′ Il Fiorenzuola rischia di combinare un pasticcio. Incomprensione difensiva con Battaiola che calcia contro Fiorini e per poco la palla non termina in rete. Calcio d’angolo per la Pro.

1′ Iniziata la partita al “Comunale”.

