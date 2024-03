Giana Erminio-Fiorenzuola: trasferta difficile in chiave salvezza

Segui Giana Erminio-Fiorenzuola LIVE sabato dalle 18:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Fiorenzuola a caccia di punti pesanti per uscire dalla zona playout

I rossoneri di mister Tabbiani, dopo la bella vittoria interna con la Pro Patria, cercano conferme in trasferta contro la Giana Erminio.

Una sfida complicata che, però, può avvicinare ancora di più i rossoneri alla zona salvezza.

Il Fiorenzuola è sempre 18esimo in campionato e a 5 lunghezze dall’Arzignano che occupa la 15esima posizione, ma grazie ai 3 punti della scorsa giornata, i valdardesi sono a poche lunghezza da Novara e Pergolettese.

Con i 3 punti conquistati, i ragazzi di Tabbiani potrebbero accorciare ancora di più.

Una Giana Erminio al di sopra delle aspettative

Non sarà una partita facile, però, per il Fiorenzuola: i padroni di casa, infatti, sono una delle soprese in positivo di questo campionato.

Partiti da neopromossi e con lo stesso obiettivo dei rossoneri e cioè la salvezza, i lombardi di mister Chiappella si trovano in piena zona playoff e con la possibilità di migliorare ulteriormente il già brillante cammino.

La netta vittoria per 3-0 contro l’Alessandria ha allungato a 7 i risultati utili consecutivi: la Giana è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato e ci terrà di fronte al proprio pubblico, a mantenere questa striscia.