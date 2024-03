Volley – Gas Sales Piacenza: il calendario valido per i playoff 5° posto. Si parte a Cisterna

I Playoff 5° Posto per Gas Sales Piacenza inizieranno mercoledì 3 aprile (ore 20.30) a Cisterna. La Lega Pallavolo ha ufficializzato il calendario dei Play Off 5° Posto, la vincente è qualificata alla Challenge Cup della prossima stagione.

Ai Play Off 5° Posto partecipano sei squadre: Gas Sales, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Valsa Group Modena uscite perdenti dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, oltre a Cisterna Volley e Pallavolo Padova rispettivamente nona e decima in classifica al termine della Regular Season.

Le sei squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà tre gare al PalabancaSport e due in trasferta. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. Tutte le gare saranno trasmesse su VBTV.

Le date del Girone: 3 o 4, 7, 10, 13 o 14 e 17 aprile 2024

Date Semifinali e Finali: 22 e 27 aprile 2024

Questo il calendario di Gas Sales Piacenza