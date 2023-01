Calciomercato – Il Fiorenzuola arricchisce il pacchetto offensivo con Sereni in prestito dal Rimini

Fiorenzuola comunica di aver perfezionato l’operazione che la legherà alle prestazioni sportive di Marcello Sereni a titolo temporaneo da Rimini F.C. fino al 30/06/2023.

Classe 1996 e modenese d’origine, Sereni è un’esterno offensivo che in stagione ha indossato la casacca del Rimini per 13 volte, riuscendo a segnare nella gara a Chiavari contro la Virtus Entella.

Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Sereni ha disputato una lunga trafila in Serie D con le maglie di Parma, Castelvetro, Correggese e Mezzolara prima di passare, nel 2020, al Ravenna in Serie C, dove ha collezionato 32 presenze e segnato 5 reti.

Nella stagione 2021/2022 Sereni si è distinto con una grande stagione con la maglia dell’Ancona Matelica in Serie C Girone B, segnando 11 reti e distribuendo 10 assist in 36 partite.

Si tratta di un giocatore duttile che predilige la fascia, destra o mancina, ma che all’occorrenza può essere impiegato anche da seconda punta.

Sereni ha scelto di indossare la maglia numero 7, e sarà da oggi a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff in preparazione della sfida di domenica contro la Lucchese.