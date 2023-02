Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest passa anche con Persiceto: quindicesimo sigillo per le biancoblu

Il Fumara Everest passa anche a San Giovanni in Persiceto conquistando la quindicesima vittoria stagionale: la squadra di coach Mazzola supera le bolognesi in tre set toccando quota 44 punti in vetta al girone F di serie B2.

Non è un avvio di gara facile per le biancoblu che subiscono il servizio delle padrone di casa: Persiceto duella pallone su pallone riuscendo a trascinare il primo set ai vantaggi, non capitalizzando anche una palla set. Si chiude sul 27-29.

Complesso per il MioVolley anche il secondo parziale dove il distacco tra le due formazioni resta minimo in termini di score. I due sestetti si fronteggiano con l’equilibrio che resta sovrano in campo fino all’allungo finale del Fumara Everest che la spunta 22-25.

Decisamente più in discesa il terzo ed ultimo parziale per il MioVolley: la formazione biancoblu ritrova maggiore compattezza in seconda linea dando così continuità in attacco e chiudendo definitivamente la partita 13-25 per lo 0-3 finale.

PERSICETO-FUMARA EVEREST MIOVOLLEY 0-3

(27-29; 22-25; 13-25)

CALANCA PERSICETO: Lodovisi, Ben Ameur 8, Besteghi 1, Nepi, Fiorani 5, Sarego 8, Lopez Delgado 5, Bonora 1, Zaniboni 16, Maiorelli, Capasso (L). NE: Kacimi, Romani. All. Puzzo-Finocchiaro

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 1, Hodzic 16, Cornelli 8, Ducoli 6, Scarabelli 5, Guaschino 13, Nedeljkovic 5, Molinari 1, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Galibardi, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

Serie C – Il Busa Trasporti supera River al tiebreak

Sono Antola e Moretti ad aprire la gara delle biancoverdi che trovano il 6-4 con un ace di Bossalini: è il MIoVolley a superare la doppia cifra in vantaggio, le ospiti chiamano timeout sul 12-8 ed infilano un buon break che si interrompe sul 13-12. Moretti mura per il 16-12, Bertolamei e Zucchi entrano sullo score di 19-15 con Caviati a firmare il secondo tocco per il ventesimo punto biancoverde con River che si riporta sotto (21-20). Finale punto a punto ma l’allungo decisivo è del Busa Trasporti che chiude 25-22.

Avvio di secondo set piuttosto equilibrato con diverse imprecisioni in entrambi i nove metri, Bossalini infila un primo tempo ed un ace (9-7) mentre Moretti trova il 10-8 in parallela con Franchini a mettere a segno un servizio vincente (13-11). Il MioVolley mantiene il vantaggio (19-16), River si riorganizza e prova a rispondere con coach Cinelli che spende un time-out sul 21-18. Va in campo Ferri per un altro finale intenso e tirato che si spinge ai vantaggi con le ospiti che passano al punto numero trenta.

Terzo set decisivo

Nel terzo parziale è il Busa Trasporti a guadagnare terreno sin dai primi scambi (7-2), River riconquista terreno (10-8) e Cordani mette a segno due punti (12-8). Si torna allora in una fase di grande equilibrio con Boselli a rilevare Moretti: la squadra di coach Cinelli torna a macinare punti, la squadra ospite chiama timeout sul 20-15. La fase finale regala un’altra rimonta di River che torna sul ventitré pari: si va ancora ai vantaggi ed ancora una volta per le biancoverdi si consuma la beffa.

Boselli mette a segno l’ace del 9-4 in un avvio di quarto set che sembra ricalcare il precedente. Il Busa Trasporti continua a fare male in battuta con Cordani mantenendo il controllo dello score (14-7): River si regala l’ennesima rimonta (20-17) ma questa volta le padrone di casa non si fanno sorprendere e chiudono 25-21.

Visti i precedenti il tiebreak non può che trasformarsi in una battaglia che si combatte scambio su scambio, pallone dopo pallone: si va al cambio campo sul 7-8. Il MioVolley mette la testa avanti con Cordani (10-9) e vola a prendersi il derby 15-12.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-RIVER VOLLEY 2001 3-2

(25-22; 28-30; 26-28; 25-21; 15-12)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati 5, Moretti 7, Boselli 2, Antola 24, Cordani 23, Ferri 3, Zucchi, Bossalini 11, Franchini 2, Bertolamei 2, Sacchi (L). NE: Boiardi. All. Cinelli-Parenti