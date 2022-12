Fiorenzuola-Rimini LIVE dalle 14:30

Segui LIVE Fiorenzuola-Rimini dalle 14:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la vittoria esterna contro Torres, torna tra le mura amiche per affrontare il Rimini, gara valevole per la 17esima giornata di Serie C, girone B.

I rossoneri arrivano a questo scontro con 28 pt in classifica e con la miglior difesa del campionato.

Il Rimini di mister Gaburro, però, arriva anch’essa da una vittoria (3-1 contro l’Imolese) ed ha la possibilità, in caso di successo, di agganciare proprio il Fiorenzuola in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Frison, Oddi, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

RIMINI: Galeotti, Tofanari, Gigli, Panelli, Laverone, Pasa, Delcarro, Tonelli, Piscitella, Santini, Vano. All. Gaburro

