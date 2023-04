San Donato-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30

Segui San Donato-Fiorenzuola LIVE con gli aggiornamenti del match solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta l’ultima partita del campionato in trasferta contro San Donato con l’obiettivo di conquistare matematicamente la tanto agognata salvezza anticipata.

Al Fiorenzuola basta un punto ma sarebbe salvo anche in caso di sconfitta e contemporanea non vittoria larga dell’Alessandria contro il Cesena.

PRE PARTITA SAN DONATO-FIORENZUOLA

I rossoneri di mister Tabbiani arrivano dal pareggio interno contro il Siena, un punto che avrebbe dato la salvezza matematica ma che si è trasformato in beffa vista la vittoria nel recupero dell’Alessandria: il Fiorenzuola, sempre in grande difficoltà a livello numerico, deve quindi conquistare l’obiettivo in questo ultimo atto finale.

Contro, il San Donato di mister Buzzegoli, un avversario invece già sicuro di fare i playout e quindi già in ottica di post-season.

PROBABILI FORMAZIONI

SAN DONATO: Cardelli, Carcani, Gorelli, Pezzola, Calamai, Bianchi, Bovolon, Rossi E., Russo, Marzierli, Ubaldi. All. Buzzegoli

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Quani, Cavalli, Oddi, Fiorini, Piccinini, Bontempi, Giani, Mastroianni, Sereni. All. Tabbiani