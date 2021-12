Sudtirol-Fiorenzuola LIVE (4-1): Palmieri di rigore per il gol della bandiera

Segui Sudtirol-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30 su STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND

PRIMO TEMPO (3-0)

3′ Bruschi ci prova su punizione ma la conclusione è troppo centrale

6′ Ferri calcia su uno schema da calcio d’anglo: troppo alto però nessun problema per Poluzzi

9′ occasione per Casiraghi, fortunato in un rimpallo in area di rigore calcia potente con il destro. Primo intervento importante per Battaiola

16′ Sudtirol in vantaggio con un gran gol di testa di Odogwu: bell’azione dalla sinistra dei padroni di casa con Davi che arriva al cross in mezzo, la punta centrale con un poderoso colpo di testa porta in vantaggio i suoi.

21′ raddoppio Sudtirol con Davi: su calcio d’angolo il pallone viene appoggiato al limite dell’area per il gran tiro di sinistro di Davi che non lascia scampo a Battaiola. Adesso per il Fiorenzuola è durissima.

34′ gol del Sudtirol per il 3-0: Voltan riceve sulla sinistra si accentra e scarica un gran destro dal limite che si insacca all’angolino. Note fonda per il Fiorenzuola

35′ ci prova Currarino dal limite, ottima risposta in angolo di Poluzzi

38′ Tait sfiora il gol con deviazione, Battaiola bravo a respingere con i piedi

Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola alle corde: troppo Sudtirol che con il triplo vantaggio ha già, di fatto, messo in ghiaccio la partita.

SECONDO TEMPO (4-1)

47′ 4-0 del Sudtirol con l’autogol di Olivera: sfortunato il Fiorenzuola che ora rischia davvero un’imbarcata pesante

51′ ci prova ancora Odogwu con il mancino, scivola al momento della conclusione che termina fuori di poco. Pochi secondi dopo e Casiraghi a sfiorare il gol del vantaggio con un gran destro dal limite che, anche in questo caso, esce di poco.

56′ doppio cambio da entrambe le parti: per i padroni di casa entrano Finck e Rover per Broh e Voltan. Tabbiani sostituisce Bruschi e Esposito con Godani e Giani

65′ sfiora il gol De Col su un bellissimo lancio lungo, bravo a respingere Battaiola

69′ gol della bandiera su rigore di Palmieri per il Fiorenzuola: brutta palla persa dal Sudtirol, tiro di Oneto con Zaro che evita il gol con le mani. Rosso e rigore che Palmieri trasforma.

74′ altro cambio per il Fiorenzuola: dentro Maffei per l’autore del gol Palmieri

LE FORMAZIONI

SUDTIROL: Poluzzi; De Col; Zaro; Curto; Davi; Tait; Moscati; Broh; Casiraghi; Voltan; Odogwu. All. Javorcic

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Dimarco; Ferri (C); Bruschi; Esposito; Oneto; Fiorini; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani atteso da un’apparente mission impossible nella trasferta contro la capolista Sudtirol.

I rossoneri, dopo l’importantissima vittoria contro il Legnago, cercano l’impresa in una gara che li vede sfavoriti sulla carta ma che può essere giocata senza nulla da perdere e con la consapevolezza di poter far bene.

