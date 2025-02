Imolese – Fiorenzuola LIVE (0-1): iniziata la ripresa

Segui Imolese – Fiorenzuola LIVE con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Primo Tempo (0-1)

5′ occasione gigantesca con Brandi per l’Imolese: bella azione di Manes sulla sinistra che serve dentro Brandi, da ottima posizione calcia a lato

9′ doppia occasione per il Fiorenzuola con Cocuzza prima e Lauciello poi entrambi, da dentro l’area, non riescono a trovare lo specchio della porta

12′ bella azione del Fiorenzuola con Carrozza che se ne va sulla sinistra, pallone per Cocuzza che serve sulla verticale Oboe: il mancino del 7 è troppo largo

14′ Fiorenzuola in vantaggio con Sementa: bel pallone recuperato da Lauciello che serve sulla destra Sementa, 30 metri palla al piede e tiro con il destro che sorprende un insicuro Lopez e porta avanti i rossoneri

20′ Mattiolo si accentra e va col destro ma il pallone è troppo debole, nessun problema per Ghisleri

26′ colpo di testa di Raffini che su cross dalla destra va più in alto di tutti ma non trova lo specchio

29′ pericoloso colpo di testa di Mattiolo che impegna Ghisleri: Imolese più insistente

Finisce un bel primo tempo con il Fiorenzuola meritatamente in vantaggio in una gara, però, assolutamente in equilibrio.

Secondo Tempo (0-1)

46′ subito occasionissima con Manes per l’Imolese che calcia da posizione defilata e prende il palo

50′ primo cambio in attacco per l’Imolese: dentro Gasperoni per Pierfederici

53′ traversa dell’Imolese su un colpo di testa di Elefante: fortunato, ancora una volta, il Fiorenzuola

Le Formazioni

IMOLESE (4-2-3-1): Lopez, Agbugui, Ballanti, Elefante, Garavini, Vlahovic, Brandi, Mattiolo, Manes, Pierfederici, Raffini. All. D’Amore

FIORENZUOLA (4-4-2): Ghisleri, De Ponti, Ronchi, Peretti, Lomolino, Sementa, Lauciello, Tringali, Carrozza, Oboe, Cocuzza. All. Ciceri

Pre partita

Il Fiorenzuola di mister Ciceri affronta, in trasferta, l’Imolese, gara valida per la 22° giornata in Serie D, girone D.

Fiorenzuola sempre ultimo in classifica

I rossoneri di mister Ciceri arrivano a questo match dopo il pari interno contro il San Marino: con questo risultato il Fiorenzuola ha interrotto la striscia di sconfitte consecutive ma resta ultimo in classifica staccato di 5 punti dalla zona playout, obiettivo massimo per i valdardesi.

Per migliorare la situazione serve fare quanti più punti possibili a cominciare dalla difficile trasferta di oggi pomeriggio.

Imolese in un periodo di flessione

L’Imolese di mister D’Amore è stata una delle soprese, in positivo, della prima parte di stagione. Posizione di alta classifica a ridosso dei playoff che, dopo questo ultimo periodo di flessione però, si sono allontanati: 4 pareggi (ultimo 0-0 contro il Progresso) e 2 sconfitte nelle ultime 6 gare.

Per rimanere agganciato al treno playoff, l’Imolese deve vincere di fronte al proprio pubblico.