Fiorenzuola – Piacenza 0-0, due passi indietro per i biancorossi. Per i rossoneri è un punto d’oro!

Il più grande spettacolo, per utilizzare parte del titolo della celebre canzone di Jovanotti, non è in campo ma sugli spalti. Sono ben 1500 i tifosi di Fiorenzuola e Piacenza ad assistere al derby tra biancorossi e rossoneri. In campo Franzini sceglie il 4-4-2 annunciato, mentre Villa schiera il duo Gallo – Formato nel suo 3-5-2. Il primo tempo scorre via con la noia grande protagonista, a causa dei ritmi blandi di gioco. Nella ripresa qualcosa di meglio si è visto con una doppia occasione dei locali al 53′ con Alluci. Il Piacenza, invece, continua a fare una grande fatica nelle giocate nonostante i tanti cambi della seconda fase. Le uniche occasioni per gli ospiti sono al 90′ e al 93′ : c’è un calcio di punizione vicino all’out di destra, Rrapaj la mette in mezzo poi, sugli sviluppi, Capelli segna, ma è tutto fermo per fuorigioco. Lo stesso Capelli al terzo di recupero costringe Libertazzi agli straordinari. Per il Fiorenzuola questo è il terzo pareggio consecutivo ed è un punto d’oro. Per il Piacenza sicuramente questa è una grande occasione persa.

La partita

Le formazioni ufficiali

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Casarotti, La Vigna, Alluci , Flaminio, Formato, Gallo All. Villa

A disposizione Cabrini, Orazzo, Dellagiovanna, Del Forno, Agohliati, Cazzaniga, Bertelli, Deimichei

Piacenza (4-4-2) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Poledri, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini

A disposizione: Fantoni, Silva, Tremolada, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Mazzaglia, Bassanini, Panaioli

Arbitro: Paolo Rodolfo Benestante (Aprilia)

Ass. 1: Danilo Patat (Tolmezzo)

Ass. 2: Roberto Presotto (Pordenone)

Primo tempo

Iniziata la partita al Comunale. Fiorenzuola in magla bianca, classica maglia biancorossa per il Piacenza

5′ Alluci serve Gallo, prima occasione per il Fiorenzuola. L’attaccante di piatto cerca la porta, ma è facile la parata di Bruno

20′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Pallone sul secondo palo e Putzolu prova il colpo di testa, palla abbondantemente a lato.

25′ Partita decisamente di basso livello: al momento i ritmi sono blandi

Giocata di Rrapaj per Mustacchio, ma è tutto fermo per fuorigioco.

Il Piacenza non ha ancora tirato in porta.

33′ Ammonito Mazzantini. Punizione per il Fiorenzuola sotto gli occhi di Franzini. Cross in mezzo e Marcaletti non riesce ad arrivare sul pallone, ma è tutto fermo per fuorigioco.

Poledri prova a seguire Rrapaj, ma il pallone è troppo profondo.

41′ Calcio d’angolo per il Piacenza, il secondo per i biancorossi. Rrapaj la mette sul secondo palo, Putzolu prova a rimetterla in mezzo: nessun problema per Libertazzi.

45′ Concesso un minuto di recupero.

Finito il primo tempo. Pessimo per il Piacenza, praticamente mai pericoloso.

Secondo tempo

Subito corner per il Piacenza, sugli sviluppi Mustacchio prova un tiro a giro, ma è molto debole. Tutto facile per Libertazzi.

49′ Bella ripartenza del Fiorenzuola: Flaminio si allarga sulla destra, serve Agnelli, ma Mazzantini capisce tutto.

53′ Grande occasione per il Fiorenzuola:Pallone indietro per La Vigna, lo scambio con Formato ed Alluci fa un gran tiro: Bruno si supera e mette in corner. Sugli sviluppi Alluci ci prova con il destro. Bruno vede il pallone all’ultimo e respinge.

Ottima iniziativa di Mazzantini e Libertazzi toglie il pallone dai piedi di Capelli.

Fuori Barozzini, dentro Agogliati (Fiorenzuola)

Fuori Raffini e Poledri, dentro Mazzaglia e Trombetta

Punizione per il Piacenza. Bakayoko cade a terra, ma viene ammonito per simulazione.

Punizione per il Piacenza 7 metri fuori dall’area. Mustacchio e Rrapaj sul pallone. Nulla di fatto sugli sviluppi

70′ Dentro Orazzo, fuori Agnelli

Il Piacenza fatica tantissimo nella gestione delle giocate.

Calcio di punizione per il Fiorenzuola. La Vigna la mette in mezzo, c’è un tocco di Mustacchio, sugli sviluppi c’è il mancino di Agogliati. Nulla di fatto.

Cambio per il Piacenza: esce Mazzantini ed entra Tremolada.

83′ Entra Bassanini per Mustacchio

Rrapaj la mette in mezzo, tocco di testa di Putzulu: tutto facile per Libertazzi.

89′ Mazzaglia la mette in mezzo, Libertazzi blocca.

Trombetta salta l’uomo e viene messo a terra: ammonito Flaminio. Calcio di punizione per il Piacenza, molto spostato sull’out, vicino alla lieea laterale. Tutto il Fiorenzuola chiuso nella sua area. Rincorsa di Rrapaj, pallone centrale. Tremola la aggancia, poi Capelli segna, ma è tutto fermo per fuorigioco.

93ì Grande occasione per il Piacenza con Capelli che costringe Libertazzi in corner. Rrapaj batte, pallone centrale, ma Libertazzi blocca.

Finisce qui per il Fiorenzuola è il terzo pareggio consecutivo, il Piacenza si morde le mani per la grande occasione persa.