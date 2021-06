Lentigione-Fiorenzuola: a 3 gare dalla fine è tempo di big match

Quando mancano 3 giornate al termine della stagione, il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani è impegnato in un vero e proprio big match esterno, nella difficile sfida a Sorbolo (PR) contro il Lentigione Calcio, domenica 13 giugno 2021 alle ore 16.00.

Le due squadre, rispettivamente al secondo (Fiorenzuola, a quota 66 punti) e terzo posto (Lentigione, a quota 61) si affrontano in una sfida cruciale. Sotto il caldo del sintetico parmense si affronteranno le due squadre che hanno disputato il percorso più importante del girone.

Il punto sul Fiorenzuola

Il Fiorenzuola arriva alla sfida col miglior attacco della Serie D a livello di percentuale (2,25 reti segnate a partita in 31 partite disputate, 70 reti complessive), con Bruschi autore di ben 27 centri. Dietro di lui seguono Arrondini (11), Stronati (7) e Michelotto (6 reti).

Incredibile il percorso fatto anche dal Lentigione, con la squadra di Notari che dopo ben 28 risultati utili consecutivi ha perso solo contro la capolista Aglianese nello scorso weekend. E’ stata proprio ad Agliana anche l’ultima sconfitta del Fiorenzuola, nel rocambolesco 1-0 di aprile che vide tra gli altri l’episodio l’espulsione per una simulazione dubbia da parte di Bruschi.

L’avversario: il Lentigione

Il Lentigione presenta la difesa migliore di tutto il girone con soli 25 goal incassati in 31 partite e in casa non ha mai perso (9 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte). Numeri che danno chiaramente l’impressione del coefficiente di difficoltà che attende la squadra di capitan Guglieri e compagni.

All’andata, il Lentigione espugnò il Velodromo Pavesi di Fiorenzuola per 2-4, riuscendo all’inizio del secondo tempo a realizzare ben 3 reti che non diedero scampo ai rossoneri.

Il Fiorenzuola, che si trova a -1 punto dall’Aglianese, vuole provare a regalarsi un altro capitolo indimenticabile della propria stagione in un fortino come quello di Sorbolo (PR) che sembra davvero invalicabile. La squadra del Presidente Pinalli dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, tra cui Zaccariello, Tognoni, Crotti, Hathaway; servirà un’altra partita importante sia sotto il profilo del gioco che dal punto di vista del temperamento.

Le parole di mister Tabbiani

Vogliamo rimanere quelli che siamo fino alla fine di questo campionato. Ci attende una partita molto complicata contro una squadra forte che merita di essere in alto alla classifica e che ha fatto un campionato incredibile. Dissi già questo di loro all’andata, è una squadra allenata molto bene e che ci metterà in difficoltà in un campo sintetico e abbastanza piccolo. Noi abbiamo l’obbligo di provare a fare 9 punti, senza finire la stagione con qualche rimpianto nel caso gli altri non ne facessero altrettanti; vogliamo fare il massimo possibile da qui alla fine, e sono sicuro che i ragazzi hanno bene a mente il nostro focus. Luca Tabbiani

La partita verrà trasmessa da parte della società rossonera sul proprio canale Youtube su gentile concessione da parte del Lentigione che ha deciso di non trasmettere la partita.