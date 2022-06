Calciomercato Fiorenzuola – Riccardo Stronati prolunga fino al 2024

U.S. Fiorenzuola annuncia di aver trovato l’intesa per il prolungamento del contratto che la legherà alle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Stronati fino al 30/06/2024.

Si tratta di un prolungamento di una stagione rispetto al precedente accordo per il centrocampista classe 1997; Stronati è arrivato in rossonero nella stagione 2020/2021 e finora è stato autore di 53 presenze con 10 reti con la maglia di U.S. Fiorenzuola.

Riccardo Stronati sarà così a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff per la terza stagione consecutiva, continuando l’importante lavoro svolto fino ad oggi.

La rosa tra conferme ed acquisti

Francisco Sartore, Nicholas Battaiola, Edoardo Oneto, Michele Currarino, Andrea Bondioli, Riccardo Stronati.