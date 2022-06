Malore mentre si trova in mare a Termoli, salvato da due agenti della polizia locale piacentine

Malore mentre nuota, salvato da due agenti della polizia locale piacentina. I fatti sono accaduti a Termoli, dove Manuela Argenteri e Francesca Della Pietra, in forza alla polizia locale di Piacenza, si trovavano in vacanza. In quel momento le due colleghe si trovavano al bar della spiaggia quando dalla riva si sono sollevate grida e richieste d’aiuto. Un uomo infatti si trovava in acqua quando è stato colto da malore. Subito è stato contattato il 118, poi le due agenti sono accorse immediatamente a prestare i primi soccorsi. Il defibrillatore in uso allo stabilimento balneare non ha funzionato e così Argenteri e Della Pietra hanno provveduto a praticare il massaggio cardiaco. Per due volte l’uomo ha ripreso e perso conoscenza, per poi riacquisirla una terza volta, fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. Il bagnante è stato così condotto al pronto soccorso locale.