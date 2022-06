Piacenza, la presentazione di Scalise: “Grande occasione per me, la squadra darà sempre il 100%” – AUDIO

Un nuovo inizio. Allo stadio Garilli, questa mattina 3 giugno 2022, il Piacenza calcio ha chiuso il capitolo con Cristiano Scazzola (che però rimane ancora sotto contratto) e ha presentato ufficialmente Manuel Scalise con tutto il suo staff tecnico (Giacomo Curioni, Salvatore Bruno, Pablo Lischetti e Matteo Callini).

Le parole di Scalise, nuovo tecnico del Piacenza calcio

La preparazione dei biancorossi inizierà il 15 luglio

Piacenza Calcio è lieta di annunciare che anche per la stagione 2022/23 la squadra, guidata dal nuovo tecnico Manuel Scalise, svolgerà il ritiro estivo presso Salsomaggiore Terme, diventata una seconda casa per la società dato che per la quarta volta sarà la sede ufficiale della prima fase di preparazione della stagione dei biancorossi.

I giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti saranno accolti nella splendida cornice dell’Hotel Principe, mentre le sedute di allenamento saranno svolte presso il Campo Comunale “Clemente Francani”. Il ritiro estivo della squadra biancorossa si terrà da venerdì 15 luglio a venerdì 29 luglio.

Marco Trevisan, Assessore allo Sport di Salsomaggiore Terme

«L’amministrazione comunale è estremamente felice che il Piacenza Calcio abbia scelto ancora una volta Salsomaggiore Terme. Una testimonianza sia del legame molto stretto fra la società e la nostra città, sia del fatto che Salsomaggiore effettivamente offre come location dei servizi e delle strutture cher appresentano una situazione ottimale per la preparazione estiva delle squadre di calcio, e non solo».

La società nelle vesti del presidente Roberto Pighi, del vicepresidente Marco Polenghi, dell’amministratore delegato Eugenio Rigolli, del direttore generale Marco Scianò e di tutti i soci porge il più sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme per l’accoglienza, l’entusiasmo e la disponibilità.