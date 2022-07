Calciomercato – Il Fiorenzuola conferma il terzino Federico Danovaro

U.S. Fiorenzuola è contenta di poter annunciare di aver rinnovato l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Federico Danovaro anche per la stagione di Serie C 2022/2023.

Danovaro, esterno basso classe 2001, si appresta così a vivere la sua seconda stagione con la maglia rossonera, con al momento 18 presenze con la maglia di U.S. Fiorenzuola

A lui il bentornato in maglia rossonera anche per la nuova stagione, in cui sarà disponibile agli ordini di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro di oggi, lunedì 11 luglio 2022.

La rosa tra conferme ed acquisti

Francisco Sartore, Nicholas Battaiola, Edoardo Oneto, Michele Currarino, Andrea Bondioli, Riccardo Stronati, Ferdinando Mastroianni, Ettore Arduini, Filippo Scardina, Filippo Frison, Moustapha Yabre, Tommaso Cavalli, Federico Danovaro