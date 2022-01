Calciomercato Piacenza – I biancorossi salutano Libertazzi e Gissi

Il portiere biancorosso lascia la squadra dopo che era arrivato all’inizio della passata stagione. Negli ultimi mesi a Piacenza era finito in panchina vittima della necessità del club di via Gorra di giocare con un portiere “under”. Su Gissi invece cresce forte il pressing di Prato e Gavorrano.

Il comunicato del club

Piacenza Calcio comunica il trasferimento del calciatore Giovanni Davide Libertazzi al Calcio Lecco 1912. Inoltre la società rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Kevin Gissi.

A Davide e Kevin va il ringraziamento di tutto il Piacenza Calcio per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della loro carriera.