Lavori al teleriscaldamento, cambia la viabilità in zona San Lazzaro

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento, dalla mezzanotte di domani, sabato 3 alle ore 24 di domenica 11 settembre, in via Emilia Parmense, dal civico 22 all’incrocio con via Cavaglieri, nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori e delimitati dalla segnaletica di cantiere, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico in direzione Parma per tutti i veicoli; è inoltre istituita, in uscita dal parcheggio del centro commerciale Porta San Lazzaro, la direzione obbligatoria a destra; in via Musso Cornelio, all’incrocio con via Emilia Parmense, sarà obbligatorio svoltare a destra; in via Radini Tedeschi, all’incrocio semaforizzato con via Emilia Parmense, le direzioni consentite saranno diritto e destra; mentre in via Arcelli, all’incrocio con via Emilia Parmense, i veicoli dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra; in via Cavaglieri, all’incrocio con via Emilia Parmense, sarà consentito andare diritto o svoltare a sinistra; infine, in via Emilia Parmense all’incrocio semaforizzato con via Radini Tedeschi e via Cavaglieri, le direzioni consentite per tutti i veicoli saranno a destra o a sinistra in direzione Piacenza.