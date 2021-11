Intervento del Comune al campo nomadi, murati alcuni servizi igienici. Lega: “Si va verso la dismissione totale del campo”

Murati tre servizi igienici e altrettanti interventi sono in programma nel breve periodo. Questi gli interventi che la giunta ha effettuato nel campo nomadi di Piacenza e per i quali la Lega esprime soddisfazione in una nota. “Secondo la Lega, la recente muratura di diversi servizi igienici va proprio nella direzione di dismissione totale del campo”.

La nota della Lega

Intervento del gruppo consiliare della Lega, a seguito del blitz dei tecnici comunali che, su mandato dell’amministrazione comunale, hanno murato tre servizi igienici, ed altrettanti sono in programma nel breve periodo: “Ringraziamo l’assessore Federica Sgorbati per l’ottimo lavoro svolto in questi anni sul campo nomadi. Abbiamo dimostrato che, con idonei interventi, affrontare con intelligenza la dismissione del campo è possibile, a differenza del puro assistenzialismo perpetrato dalle passate amministrazioni di centro-sinistra. Innanzi tutto – continua il Carroccio – sono stati fortemente ridotti i costi di gestione, più che dimezzati, come i numeri dimostrano e come già spiegato nel dettaglio in passato: precedentemente si arrivava addirittura a circa 250 mila euro ogni biennio, cifra folle, che avevamo duramente contestato all’epoca e su cui si è poi concretamente intervenuti. Nel corso di questi anni è stata posta molta attenzione alle piazzole di sosta rimaste libere cercando di impedirne nuove occupazioni ed anche grazie a questa scelta, il campo è passato da 140 occupanti a circa 70: una forte diminuzione di presenze. E la recente muratura di diversi servizi igienici va proprio nella direzione di dismissione totale del campo. Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo, che ha rallentato tantissime situazioni, è stato dimostrato – conclude il gruppo consiliare – che dalle parole si può passare ai fatti, se solo c’è la volontà politica di farlo”.