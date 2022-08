Il cane antidroga conduce gli agenti allo stupefacente, accanto alla sostanza due minorenni privi di sensi: scattano i soccorsi alla Baia del Re

La pattuglia della polizia locale era nei paraggi per monitorare il territorio quando il cane anti-droga Ector ha fiutato della sostanza stupefacente e ha condotto gli agenti nel punto da lui individuato. I fatti sono accaduti al parco della Baia del Re. In quel punto erano presenti in effetti alcune quantità di droga ma non solo: accanto allo stupefacente erano stesi due giovanissimi, in stato di incoscienza.

I poliziotti hanno chiamato sul posto i soccorsi del 118 che hanno trasportato i due ragazzini, 14 e 17 anni, al pronto soccorso. Accertamenti sono in corso: non è da escludere che i giovanissimi abbiano deciso di “sballarsi” finendo in condizioni critiche.