Cane trovato senza vita, era legato col collare a un albero in una zona isolata di San Pietro in Cerro: indagini in corso

Cane trovato senza vita, legato con il collare a un ramo. E’ accaduto nei pressi di San Pietro in Cerro, in una zona di campagna isolata dal centro abitato. A trovare il povero animale sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie zoofile di Enpa.

Ovviamente sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire cosa sia accaduto: purtroppo, per ora, l’ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia voluto abbandonare il cane e per farlo abbia scelto una zona isolata. Ovviamente sono solo ipotesi e resta da capire se sul corpo dell’animale ci siano segni di percosse o traumi. Chi ha effettuato il ritrovamento sostiene di aver sporto denuncia.