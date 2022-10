Cani da caccia precipitano in un dirupo durante una battuta, salvati dai vigili del fuoco

Durante la battuta di caccia due cani cadono in un dirupo, salvati dai vigili del fuoco. La brutta avventura (a lieto fine) è accaduta ieri, tra i boschi di Coli. Un gruppo di uomini era impegnato in una battuta di caccia quando due cani, Alvin e Diana, sono precipitati in un dirupo, scivolando lungo un pendio di circa 200 metri, finendo in un punto impossibile da raggiungere. Il proprietario ha allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri si sono calati lungo la scarpata, hanno raggiunto i due animali e li hanno riportati tra le braccia del padrone, sani e salvi.