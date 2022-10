Serie C – Via Scalise, torna Scazzola? Il Piacenza deve decidere in fretta

Non c’è tempo in casa Piacenza calcio. Dopo l’esonero di Manuel Scalise, arrivato al termine del KO contro il Sangiuliano City, i vertici della società biancorossa si sono radunati per scegliere – e di conseguenza annunciare – il nuovo tecnico. Le voci, sempre più insistenti, portano a Cristiano Scazzola, che è già sotto contratto con i biancorossi e di fatto tornerebbe in Via Gorra, ma il tecnico ligure vorrebbe qualche rinforzo importante (che costringerebbe la società a spendere altri soldi).

Nell’attesa di saperne di più, oggi pomeriggio il Piacenza dovrebbe regolarmente allenarsi in vista dell’impegno di Coppa Italia mercoledì alle 18:00 contro la Pro Vercelli. Se non sarà trovato l’accordo con Scazzola, la seduta potrebbe dirigerla Matteo Abbate: l’allenatore della Primavera.