Canottaggio – Gemma Ghinelli seconda alla Repubbliche Marinare, Ghioni e Guerra sfiorano la finale agli Italiani

C’è anche un po’ di Piacenza nella vittoria degli equipaggi di Genova all’edizione 2023 del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, storica regata che da quasi settanta anni vede sfidarsi in acqua i “galeoni” di Venezia, Amalfi, Pisa e, appunto, quello genovese.

Gara ad equipaggio misto

La gara ad equipaggio misto, svoltasi a Venezia il 2 giugno, giorno della Repubblica, su un percorso di gara di duemila metri con partenza dal Ponte dell’Aurelia e arrivo in Canal Grande, è stata vinta dalla squadra di Amalfi composta sia da uomini che da donne. Al secondo posto, in equipaggio esclusivamente femminile, si è classificato il galeone genovese sua cui ha trovato posto anche Gemma Ghinelli, giovane portacolori della Vittorino da Feltre schierata sul quarto carrello.

L’equipaggio femminile genovese, essendosi classificato alle spalle soltanto di un equipaggio misto, è quindi risultato vincitore tra le donne in gara. L’equipaggio di Genova era così composto. Maria Ludovica Costa, Gaia Boiocchi, Arlinda Brahaj, Ludovica D’Epifanio, Gemma Ghinelli, Silvia Tripi, Silvia Sciutto, Valentina Cacciacarne, Alessia Della Fazia; timoniere Alessandro Calder.

Campionati italiani Assoluti e Junior di canottaggio

In contemporanea, sul campo di gara di Gavirate allestito sul Lago di Varese, si sono svolti i Campionati italiani Assoluti e Junior di canottaggio. La Vittorino da Feltre ha schierato al via l’equipaggio del doppio Junior (17-18 anni) composto da Leonardo Ghioni e Dario Guerra con quest’ultimo atleta sceso in gara pur appartenendo ad una categoria più giovane. Dopo aver disputato la batteria di qualifica senza passare direttamente al turno successivo, i due giovani atleti biancorossi hanno conquistato il secondo posto ai recuperi, guadagnando così l’accesso alle semifinali. Nel penultimo atto che metteva in palio la qualificazione alla finalissima, l’equipaggio della Vittorino ha chiuso in settima posizione, senza riuscire ad accedere alla gara conclusiva ma conquistando comunque un risultato estremamente positivo.

I canottieri della Vittorino da Feltre torneranno nuovamente in acqua il 23 e 24 giugno, sempre a Gavirate, per i Campionati Italiani riservati alle categorie Ragazzi, Under 23 ed Esordienti.