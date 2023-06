Volley – Il giovane Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza) al lavoro con la Nazionale U17

Manuel Zlatanov da domani, martedì 6 giugno, sarà al lavoro con la Nazionale Azzurra Under 17. Il giovane schiacciatore biancorosso è stato convocato, su indicazione del primo allenatore della Nazionale Azzurra Under 17 Monica Cresta, e si dovrà trovare entro le 13.00 di domani, martedì 6 giugno, a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.

I campionati europei

Successivamente la squadra partirà giovedì 8 giugno per uno stage a Police, in Polonia. Il rientro in Italia è fissato per il 14 mercoledì giugno. La Nazionale Under 17 maschile sarà protagonista nel mese di luglio ai prossimi Campionati Europei di categoria.

Lo staff tecnico della Nazionale Azzurra Under 17 è composto così. Resta Monica (1°Allenatore), Preti Giovanni (2°Allenatore), Ranocchi Glauco (Preparatore atletico, Team Manager) e Cordenos Mattia (Fisioterapista).