Canottaggio – Oro e argento per Viola Ferrari (Vittorino da Feltre) sul Lago di Comabbio

Un bottino di cinque medaglie – un oro, tre argenti e un bronzo – per i canottieri della Vittorino da Feltre impegnati nei giorni scorsi al Meeting Nord valevole per Società e atleti Master, andato in scena a Corgeno, sulle acque del lago di Comabbio. Pur schierando una formazione a ranghi ridotti, con soli cinque atleti in gara, la Vittorino da Feltre si è messa in luce in un appuntamento agonistico di alto livello che ha visto impegnati, complessivamente, cinquantanove circoli remieri. Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche.

Viola Ferrari scatenata

Nella categoria Under 17 ottime prestazioni per la sempre più promettente Viola Ferrari. La piacentina ha vinto meritatamente la gara del singolo lasciandosi alle spalle Giulia Regiani della Canottieri Monate e Arianna Molinari portacolori della Canottieri Renese. La giovane atleta della Vittorino ha successivamente gareggiato nella regata del doppio, in equipaggio misto con Francesca Sasso della Canottieri Bissolati di Cremona, conquistando anche una medaglia d’argento.

LEGGI ANCHE: Tennis – Vittorino da Feltre sconfitta con onore al primo turno playoff

Le altre medaglie

Tra gli Under 19, ottimo terzo posto finale nel singolo per il biancorosso Dario Guerra, preceduto sul traguardo soltanto dal vincitore Nikita Molinari della Canottieri Gavirate e da Filippo Rossi della Canottieri Varese. Sempre tra gli Under 19, nella regata del due senza, medaglia d’argento per l’equipaggio della Vittorino da Feltre composto da Marco Tinelli e da Matteo Sardi, con Rametti e Thomazetto (Gavirate) sul primo gradino del podio e Salzano e Brogiato (Cernobbio) sul terzo. Guerra, Tinelli e Sardi sono stati schierati anche nella regata del quattro di coppia della categoria Under 23, in equipaggio con il compagno di squadra Leonardo Ghioni: per i biancorossi un ottimo secondo posto finale alle spalle dell’equipaggio del Gavirate, con il Rowing Club Genovese a completare il podio sul terzo gradino.