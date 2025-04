Volley – Gas Sales Piacenza incerottata lotta ma cede a Perugia Gara 1 della Finale 3° posto

Una Gas Sales Piacenza incerottata esce dal Pala Barton Energy sconfitta in Gara 1 della Finale 3° posto ed ora, per portare la serie a Gara 3, dovrà vincere sabato 3 maggio al PalabancaSport il secondo atto di questa serie.

Lotta per oltre due ore di gioco la formazione biancorossa costretta dal computo degli italiani in campo a schierare Bovolenta in posto 3 insieme a Simon. Di fatto nessun cambio per Travica con Kovacevic, Loreti, Galassi e Ricci fuori gioco per problemi vari. Il solo Ricci in campo per permettere l’ingresso di Gueye in alcuni giri, per il resto nessuna possibilità di cambi per il tecnico biancorosso.

Eppure, la squadra sotto 21-14 nel primo set ha portato gli avversati ai vantaggi e non concretizzato sette set point mentre ha vinto il terzo parziale e lottato negli altri nonostante gli errori commessi soprattutto in attacco, ben 13 di cui 6 nel quarto set, pesino tanto sull’esito finale della gara.

Quattro i biancorossi in doppia cifra: Maar e Mandiraci con 16, Romanò 13 e Simon 11.

Alessandro Bovolenta

“Ci è mancato qualcosa, abbiamo commesso qualche errore di troppo e questo ci è costato caro. Centrale di fatto ci avevo giocato solo in serie B dove la palla viaggia a velocità diverse, ho fatto fatica ad adattarmi e soprattutto arrivare a muro ma ho cercato di dare il massimo in battuta e un punto in attacco l’ho anche fatto. Adesso tutto si deciderà in Gara 2, credo che ci siano tutte le possibilità per allungare la serie ma certo dovremo commettere meno errori e crederci sempre”.

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Piacenza 3-1

(37-35, 25-18, 19-25, 25-18)

Sir Susa Vim Perugia: Plotnytskyi 14, Solé 12, Ben Tara 18, Semeniuk 13, Loser 6, Giannelli 3, Colaci (L), Zoppellari, Ishikawa. Ne: Piccinelli (L), Candellaro, Cianciotta, Herrera, Usowicz. All. Lorenzetti.

Gas Sales Piacenza: Maar 16, Bovolenta 1, Brizard 4, Mandiraci 16, Simon 11, Romanò 13, Scanferla (L), Ricci, Gueye 2, Andringa. Ne: Salsi, Galassi, Loreti, Basso (L). All. Travica.