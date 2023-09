Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza ai Campionati italiani societari

Buoni risultati complessivi per gli atleti della Vittorino da Feltre impegnati lo scorso fine settimana a Eupilio, sulle acque del lago di Pusiano, in provincia di Como, ai Campionati italiani societari di canottaggio.

Il sodalizio biancorosso ha schierato al via alla rassegna tricolore tre diversi equipaggi: il singolo Over femminile, con Gemma Ghinelli, e due equipaggi nel Doppio under 18, uno formato da Leonardo Ghioni e Dario Guerra e l’altro composto dai giovanissimi Marco Tinelli e Matteo Sardi, entrambi classe 2008.

Sempre Gemma Ghinelli

E’ stata proprio Gemma Ghinelli, protagonista quest’anno di un’ottima stagione agonistica coronata dal bronzo conquistato in singolo ai campionati italiani Under 23, a mettersi particolarmente in luce. La forte atleta piacentina, dopo aver brillantemente superato le batterie di qualifica, ha infatti disputato la finale che ha assegnato le medaglie chiudendo la gara all’ottavo posto.

Molto positiva anche la prova di Guerra-Ghioni

Altrettanto positiva la prestazione di Dario Guerra e Leonardo Ghioni; i due atleti biancorossi del Doppio under 18 hanno infatti dimostrato un ottimo affiatamento e notevoli capacità tecniche imponendosi nella propria batteria di qualifica, pur mancando di pochi secondo l’accesso alla finale A che ha assegnato le medaglie. Per i due allevi del tecnico Paolo Michelotti parziale rivincita con il primo posto conquistato nella Fina e B, che ha garantito all’equipaggio della Vittorino da Feltre il nono posto finale.

Risultati di rilievo anche per l’altro equipaggio biancorosso del doppio Under 18. Marco Tinelli e Matteo Sardi, che in acqua si sono confrontati con equipaggi decisamente più esperti, sono riusciti a qualificarsi per le semifinali grazie al buon tempo fatto segnare nelle batterie di qualifica. Nella successiva regata valida per l’accesso all’atto conclusivo della gara, i due canottieri biancorossi non sono riusciti a qualificarsi; per loro, comunque, un buon quarto posto nella Finale B valido come dodicesimo piazzamento finale.

La squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre tornerà nuovamente in acqua il prossimo fine settimana per il Memorial Solenghi, che andrà in scena sul tratto di Po davanti al pontile della società biancorossa. Nello stesso fine settimana, le biancorosse Viola Ferrari e Cristina Catelli difenderanno i colori dell’Emilia Romagna alla finale nazionale del Trofeo CONI, in programma a Costa Jonica, in Basilicata.