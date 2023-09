Judo – Asia Sassi, Thomas Sassi e Francesca Trongone del Shiai Piacenza riconfermati Atleti di Alto Livello Nazionale

Il delegato Provinciale Fijlkam di Piacenza Fulvio Sassi è ancora una volta lieto di congratularsi con i Judoka Asia Sassi, Thomas Sassi e Francesca Trongone per la riconferma del riconoscimento Federale Nazionale Fijlkam “Atleti di livello Nazionale” ottenuto anche per quest’anno, in seguito i risultati ottenuti sia in ambito Nazionale che Internazionale nel Judo.

E’ solo di qualche giorno fa l’ennesimo risultato positivo che li ha visti combattere nel Torneo Internazionale a squadre Maschile e Femminile di Judo (21° Memorial Kenshiro Abbe) che si è tenuto ad Arenzano sabato 16 settembre 2023, conquistando un Oro e due Argenti nelle rispettive categorie.

Tutti e tre gli atleti tesserati per la società sportiva di Piacenza Judo Shiai continuano così a essere partecipi della storia del Judo Italiano.