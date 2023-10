“Canta Prega Ama”, la proiezione del documentario di Roberto Dassoni e Barbara Tondini il 22 ottobre

“Canta Prega Ama”, la proiezione del documentario di Roberto Dassoni e Barbara Tondini, dedicato alla musica nelle confessioni religiose a Piacenza oggi.

Sarà proiettato domenica 22 ottobre alle 17, all’Auditorium Santa Margherita in via Sant’Eufemia 12, il documentario di Roberto Dassoni e Barbara Tondini “Canta Prega Ama. La musica nelle confessioni religiose a Piacenza oggi”, progetto prodotto dalla cooperativa Offcine Gutenberg e RO-BA Visionmakers, con il sostegno di Comune di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

In occasione della presentazione del film – con l’intervento degli autori che, dopo i saluti istituzionali dell’assessora ai Rapporti con le Confessioni Religiose Serena Groppelli, introdurranno gli spettatori alla visione – sarà reso disponibile anche il libretto (edito da Officine Gutenberg) a compendio del lavoro di ricerca che Dassoni e Tondini hanno portato avanti tra il dicembre 2022 e l’ottobre di quest’anno, realizzando immagini e interviste non solo in ambito locale, tra Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, ma anche a Roma e Venezia.

Il documentario raccoglie, nell’arco di 50 minuti, le riflessioni di esponenti delle diverse comunità religiose del territorio e teologi, tra cui il docente di Etnomusicologia dell’Università Cà Foscari Giovanni De Zorzi, monsignor Giuseppe Busani, già direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale, il direttore del coro della chiesa patronale a Fiorenzuola d’Arda, Luigi Fedeli, il diacono della Chiesa Ortodossa Rumena di San Sepolcro, Tedoro Ursachi, il preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma Valentino Miserachs Grau, il docente di Ebraismo Edoardo Fuchs, la teologa piacentina Francesca Bocca, co-fondatrice e docente dell’Istituto Islamico di Studi Avanzati, Vanna Cammi, componente dell’Istituto Italiano Buddista Soka Gakkay, Singh Hardeep, fedele Sikh del Tempio Gurdawara Sri Guru Nanak Parkash, Ytzach Dees, fedele Ebreo di Piacenza, il docente di Bibbia e Musica della Pontificia Università di Roma Pasquale Troia, il pastore metodista Nicola Tedoldi, Sara Halep del Coro Bosniaco Hor-Aile di Piacenza, i pastori della Chiesa Apostolica della Ricostruzione di Piacenza Giovanni Apolinario e Robson Bueno, il pastore delle Assemblee di Dio in Italia Fabrizio Ferrara.

Hanno collaborato alle riprese Augusta Grecchi, Matteo Stabellini e Barbara Tondini.