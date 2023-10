XVI edizione del Premio internazionale Gianni Poggi , il 21 ottobre alla Sala dei Teatini

Si rinnova la collaborazione tra Fondazione Teatri di Piacenza, Centro artistico musicale San Lorenzo e Tampa Lirica, con la XVI edizione del Premio internazionale Gianni Poggi e un concerto lirico aperto alla città, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18 alla Sala dei Teatini, a ingresso libero.

Il Centro artistico musicale San Lorenzo e Tampa Lirica hanno deciso di assegnare quest’anno il premio intitolato a Poggi a Maurizio Saltarin, tenore padovano dalla lunga carriera, che sarà anche protagonista alla Sala dei Teatini con un programma di celebri arie d’opera di compositori quali Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Francesco Cilea e Francesco Paolo Tosti.

Ad affiancare Saltarin, anche il baritono Milo Buson, il soprano Sara Minieri e i tenori Lorenzo Piao Yong e Matteo Urbani, accompagnati al pianoforte da Antonio Camponogara.

Il Premio Internazionale dedicato al celebre tenore piacentino Gianni Poggi (1921-1989) è stato istituito dall’Associazione Tampa Lirica nel 1991 ed è stato conferito con frequenza biennale a grandi protagonisti del panorama operistico come Viorica Cortez, Carlo Bergonzi, Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Renato Bruson, Giuseppe Giacomini, Fedora Barbieri, Bonaldo Giaiotti, Eugenia Ratti e nel 2021, in occasione del centenario della nascita di Poggi, Wilma Vernocchi.

Il tenore Maurizio Saltarin inizia la sua carriera nel 1986. Nel 1987 debutta al teatro di Alessandria in Lucia di Lammermoor col soprano Tiziana Fabbricinie si perfeziona all’Accademia di Busseto con Carlo Bergonzi. Nel 1987 debutta ne La forza del destino e nel 1988 nel Corsaro di Verdi a Busseto. Nel 1989 vince “The International voice competition Luciano Pavarotti Opera Company of Philadelphia”, dove debutta in Luisa Miller, che interpreterà anche al Teatro Regio di Parma. Nello stesso anno debutta in Macbeth a Palm Beach con Ghena Dimitrova e diretto da Anton Guadagno. Riceve inoltre i premi Le Voci a Verona, il Lauri Volpi a Roma e Il Palladio a Vicenza. Nel 1990 debutta in Nabucco al teatro di Taormina con Ghena Dimitrova e Piero Cappuccilli e in Tosca all’ Opera di Dublino. Nel 1991 partecipa al concerto in mondovisione “Telemaratona” per San Pietroburgo e debutta Il Trovatore al Petruzzelli di Bari e successivamente a Palm Beach con Katia Ricciarelli. Nel 1992 debutta in Un Ballo in Maschera a Dublino con il soprano Carol Neblett e nel 1993 nella Messa di Requiem di Verdi per la riapertura del Duomo di Berlino. Nel 1998 debutta in Cavalleria Rusticana al Teatro dell’Opera di Dijon, nel 1999 in Norma a Madrid e nel 2000 in Madama Butterfly in Francia. Nel gennaio 2001 rappresenta il teatro dell’Opera di Roma al Festival “Ave Verdi” al teatro di Kiev (Ucraina) dove gli conferiscono “The Golden Fortune”, prestigiosa onorificenza internazionale per meriti artistici. Nel 2006 al teatro Verdi di Padova debutta ne “I due Foscari” col baritono Paolo Gavanelli. Nel 2008 inaugura il nuovo teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere con Raina Kabaivanska. Per quindici anni è stato ideatore e direttore artistico della manifestazione internazionale “Voci liriche sotto le stelle – Premio Giovanni Martinelli”. È spesso protagonista anche in Oriente, tra Korea, Giappone, Cina, Taiwan e Filippine. Nel 2017 ha cantato in mondovisione dal Duomo di Verona con Katia Ricciarelli per il centenario della Madonna di Fatima. Nel 2018 ha ricevuto il premio alla carriera dal Circolo lirico Mirella Freni a Modena, si è esibito al Festival Internacional de Mùsica al Teatro Circo De Marte de La Palma (Canarie) col baritono Paolo Gavanelli. Nel 2022 ha ricevuto due premi alla carriera nel Veneto e lo scorso 18 agosto il premio Città di Varazze Francesco Cilea.