Cantina Valtidone, medaglia d’oro e oscar d’argento regionale al 61esimo concorso nazionale di Pramaggiore

Il Concorso Enologico nazionale dei vini DOCG e DOC di Pramaggiore (Venezia), giunto nel 2022 alla 61° edizione, ha premiato nuovamente i vini della Cantina Valtidone con la Medaglia d’Oro. Quest’anno la Cantina Valtidone si aggiudica anche l’Oscar d’Argento Regionale, per aver avuto il maggiore numero di vini DOCG e DOC premiati dell’Emilia-Romagna.

Il Concorso, che è il più antico d’Italia, è organizzato e svolto nell’ambito della Mostra Nazionale Vini Città di Pramaggiore che, quest’anno, festeggia la 76° edizione!

I vini partecipanti al Concorso vengono valutati da apposite commissioni: ogni commissione è formata, mediante sorteggio, da cinque Enologi tra quelli nominati dall’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. Le commissioni utilizzano il sistema di valutazione “Union Internationale des Oenologues”.

I vini di Cantina Valtidone premiati con il massimo riconoscimento, Medaglia d’Oro, sono:

Vino Spumante di Qualità Brut Metodo Classico “Perlage”. Ottenuto per l’80 percento da uve di Pinot Nero e il restante 20 percento da uve di Chardonnay, rimane a contatto con i lieviti almeno 30 mesi. È caratterizzato da perlage fine, continuo e persistente, dal profumo intenso e complesso e dal sapore secco, avvolgente e complesso.

Colli Piacentini Malvasia D.O.C. “50 Vendemmie” nella tipologia fermo, annata 2020. Questo vino nasce dalla selezione delle uve di antichi vigneti di Malvasia aromatica di Candia. Il suo colore è giallo dorato e al profumo risulta intenso, fine e complesso. Il suo gusto è secco, con una piacevole freschezza ed aromaticità accentuata anche dalle note di fiori gialli e di frutta matura.

Gutturnio D.O.C. Riserva “Bollo Rosso” annata 2018. Vino rosso fermo corposo, ottenuto da uve selezionate in vigne a bassa resa, di Barbera e Croatina (detta localmente Bonarda). L’affinamento avviene per un anno in barriques e da un successivo anno in bottiglia. Dal colore rosso granato intenso, ha profumo ben pronunciato e complesso di confettura di prugne. Al gusto è intenso, vigoroso e piacevole.

Grande soddisfazione viene comunicata da parte dei Soci, del Consiglio di Amministrazione di Cantina Valtidone e dal Presidente Gianpaolo Fornasari, per gli ambiti premi ricevuti dal Concorso di Pramaggiore. “Siamo molto contenti che questi vini abbiano incontrato l’apprezzamento della giuria, che conferma quello dei consumatori. Ci dimostra l’importanza del lavoro svolto dai nostri soci conferitori, dai nostri tecnici e cantinieri che operano, con grande passione, per valorizzare sempre più il potenziale del nostro territorio.”