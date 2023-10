Cantine Romagnoli conquista i Tre Bicchieri 2024 e porta il piacentino in vetta

Cantine Romagnoli riporta i Tre Bicchieri in cima all’Italia del vino

Cantine Romagnoli portano la provincia di Piacenza ancora protagonista nel panorama enologico italiano. Grazie al Metodo Classico, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri dalla guida Gambero Rosso per il loro vino Il Pigro Dosaggio Zero 2020. Dopo un intenso lavoro durato 5 anni, Alessandro Perini, enologo dell’azienda, la svolta e l’arrivo del prestigioso premio con cui ha raggiunto il vertice della qualità.

Il Pigro Dosaggio Zero: un vino dalle caratteristiche uniche

Il Pigro Dosaggio Zero 2020 è stato elogiato dalla critica del Gambero Rosso per le sue caratteristiche uniche. Con un perlage fine e persistente, il vino si distingue per la sua mineralità scintillante che conferisce un sorso ampio e fresco con sentori fruttati, ricordando gli agrumi.

Cantine Romagnoli è diventata la nuova protagonista nel panorama enologico piacentino grazie al progetto pensato, voluto e realizzato da Alessandro Perini. Sin dal primo giorno, ha rivoluzionato il modo di fare nelle cantine e nei vigneti di Villò di Vigolzone, dove le terre rosse donano carattere a ogni grappolo d’uva.

La soddisfazione di Andrea Perini

Sono emozionato ed orgoglioso – spiega Perini, direttore ed enologo dell’azienda posseduta dalla famiglia Bertola – perché rappresentare Piacenza ad un livello così alto è motivo di grande responsabilità, ma la gioia ed il merito va condiviso con tutta la squadra che collabora al grande progetto di riposizionamento delle Cantine Romagnoli: donne ed uomini di grande valore! Abbiamo intrapreso un percorso enologico ricco di passione, attento ai particolari, ma anche impegnativo, intenso e che richiede tempo e pazienza, precisione, affinamento e questo premio“.

“Nasce da uve Chardonnay e Pinot Nero il vino che ha fatto breccia nel cuore, non troppo tenero nei confronti dell’Emilia del vino, del Gambero Rosso, ma che ora intravede per il Piacentino “…grazie ad un Metodo Classico di qualità una strada da percorrere anziché quella che stenta sulle tipologie tradizionali”

Un traguardo ambito e prestigioso

Questo è il primo anno in cui la Cantine Romagnoli raggiunge il prestigioso traguardo dei Tre Bicchieri, diventando l‘unica realtà del territorio ad ottenerlo nell’edizione del 2024. Il successo è il risultato del grande lavoro e dell’impegno del Team Romagnoli, che ha dedicato tempo e sacrificio per arrivare a questo giorno.

Negli ultimi anni, il piacentino era rimasto defilato dal panorama dell’enologia di qualità, ad eccezione della Cantina Valtidone che ha ottenuto importanti riconoscimenti nel 2021 e 2022. Oggi, invece, è la Cantine Romagnoli, con le sue 150mila bottiglie di Metodo Classico, a salire sul primo gradino del podio della celebre guida “Vini d’Italia“.

Cantine Romagnoli passione e sostenibilità

Per Alessandro Perini, la sostenibilità è imprescindibile per raggiungere la massima qualità. La tradizione si fonde con l’innovazione e la ricerca, non solo a livello agricolo ma anche economico e sociale. La natura è al centro di tutto nella filosofia di Cantine Romagnoli, dove mani sapienti si prendono cura del processo produttivo dall’inizio alla fine.