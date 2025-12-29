Capodanno 2025, botti vietati a Piacenza e modifiche alla viabilità

Il Comune di Piacenza comunica che, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025 e allo scopo di tutelare la massima sicurezza ai partecipanti all’evento di fine anno nell’area di piazza Cavalli, dalle ore 19 di mercoledì 31 dicembre sino al termine della manifestazione, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta delle Grida, piazzetta Plebiscito, via Illica, via Cavour nel tratto da largo Matteotti a piazza Cavalli, via Mazzini nel tratto tra via Mentana e piazza Cavalli, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella suddetta fascia oraria, nelle stesse vie e piazze (con l’unica eccezione di via Illica), nonché in via Cittadella nel tratto tra via Mazzini e largo Matteotti, largo Battisti (escluso l’attraversamento in direzione di via Sant’Antonino), via Sopramuro nel tratto tra piazza Cavalli e via Medoro Savini, via San Donnino nel tratto tra largo Battisti e via Medoro Savini, vicolo Perestrello e via XX Settembre nel tratto tra piazza Cavalli e via San Francesco, è istituito il divieto di circolazione.

Inoltre, sempre mercoledì 31 dicembre, dalle ore 15 sino al termine dell’evento, in piazzetta Sant’Ilario sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre dalle ore 19 sino al termine della manifestazione, in via Sopramuro, nel tratto compreso tra via San Donnino e via Felice Frasi, è istituito il senso unico alternato ad uso esclusivo dei residenti e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate. Infine, sempre per consentire lo svolgimento del Capodanno 2025, a partire dalle ore 19 di mercoledì 31 dicembre e fino alle ore 7 di giovedì 1 gennaio, l’area stazionamento taxi di via Sopramuro sarà sospesa e temporaneamente dislocata in via IV Novembre nei pressi del “Cheope”, area idoneamente segnalata e attrezzata oltreché già utilizzata in analoghe occasioni.

Capodanno, vietato l’utilizzo su tutto il territorio comunale di fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici

E’ in vigore già da qualche giorno l’ordinanza sindacale che vieta su tutto il territorio comunale sino alle ore 20 di mercoledì 7 gennaio 2026 “l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio , benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi”. L’ordinanza prevede inoltre “il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di 14 anni i fuochi di categoria F1 e ai minori di 18 anni i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Dlgs 123/2015 (fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti)”. E, nella parte finale del dispositivo, informa che la violazione del provvedimento comporta una sanzione amministrativa sino all’importo massimo di 500 euro.

Capodanno, deroga temporanea ai limiti di emissione sonora

Si comunica che, nell’ambito delle misure adottate per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste per la notte di San Silvestro, il dirigente del settore Pianificazione strategica, con propria ordinanza n. 3859 del 23 dicembre 2025, ha autorizzato la Fondazione Teatri di Piacenza a derogare ai limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico in occasione dell’evento “Capodanno a Piacenza 2025” in piazza Cavalli, in particolare dalle ore 21 di mercoledì 31 dicembre all’una di giovedì 1 gennaio 2026, includendo i necessari periodi di prove tecniche e sound check.

