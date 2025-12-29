Volley – Gas Sales Piacenza: con Modena c’è in palio la Final Four della Coppa Italia

Gas Sales Piacenza chiude il 2025 al PalabancaSport dove domani, martedì 30 dicembre (ore 19.30), affronterà la Valsa Group Modena nei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.

Gara unica, in campo divise dalla rete, la quarta e quinta forza in classifica al termine del girone di andata, chi vince sarà protagonista alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega che si svolgerà a Bologna il 7 e 8 febbraio 2026.

Una partita che i biancorossi hanno il vantaggio di giocare in casa grazie alla migliore classifica al giro di boa del campionato di SuperLega Credem Banca.

È la seconda volta che le due squadre si affrontano in Coppa Italia. Modena nelle ultime quattro vittorie fermando in terra veneta anche Verona e nell’ultimo turno ha sconfitto davanti al pubblico amico Cuneo per 3-0.

In occasione della partita con Modena torna al PalabancaSport anche quest’anno il “Teddy Bear Toss” che si terrà prima dell’inizio della partita con le formazioni schierate in campo. I peluche lanciati in campo dai tifosi saranno donati alla Croce Rossa e alla Casa del Fanciullo di Piacenza.

Dante Boninfante, allenatore Gas Sales Piacenza

“Con Modena sarà una sfida molto tosta e non solo perché è una gara da dentro e fuori. Affrontiamo un’altra squadra molto forte in battuta e lo sta dimostrando gara dopo gara. Con Civitanova diciamo che abbiamo fatto una sorta di prova generale, abbiamo capito cosa ci serve e ne faremo tesoro per questa sfida che porta dritto alla Final Four di Coppa Italia. Recupereremo qualche pedina tenuta fuori precauzionalmente nell’ultima gara, con Modena sono certo che sarà un bello spettacolo e noi faremo di tutto per regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi”.

Alberto Giuliani, allenatore Valsa Group Modena

“La gara contro Piacenza sarà un’occasione per testare i nostri progressi, affrontiamo un avversario forte reduce da un periodo non semplice ma che comunque può contare su una rosa completa sotto diversi punti di vista e che nonostante il ko con Civitanova ha mostrato qualità. Noi arriviamo all’appuntamento in crescita e dopo quattro vittorie consecutive, servirà giocare bene e spero che la squadra riesca a mantenere un livello importante anche fuori casa”.

PRECEDENTI: 22 (11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 11 successi Valsa Group Modena)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nella stagione 2024-2025; Paolo Porro a Modena nella stagione 2020-2021; Dragan Travica a Modena nelle stagioni 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 e 2016-2017.

Quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Allianz Milano

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.30

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena (Diretta VBTV)

Martedì 30 dicembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

