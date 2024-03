Lamenti da un appartamento, carabiniere entra dalla finestra con la scala e salva una 96enne

Entra dalla finestra del piano rialzato e fa soccorrere un’anziana. E’ quanto ha fatto un carabiniere. La donna era caduta in casa e non riusciva ad alzarsi per chiedere soccorso o raggiungere la porta d’ingresso. Una vicina ha però udito i suoi lamenti.

A far soccorrere un’anziana di 96 anni di Lugagnano Val d’Arda è stato, ieri sera intorno alle 21 e 30, un carabiniere della locale Stazione. Il militare – giunto sul posto per primo insieme ad una pattuglia – sentendo i lamenti e le richieste di soccorso, ha deciso di non attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per l’apertura della porta.

Stabilito un contatto, con le indicazioni che l’anziana gli ha dato, ha rimediato una scala, è salito al primo piano e si è infilato in una finestra che era rimasta aperta per metà. Una volta dentro l’abitazione ha raggiunta la 96enne che era riversa a terra, impossibilitata a rialzarsi, molto agitata e anche dolorante ad una gamba.

Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi, grazie ad una vicina di casa che ha udito dei lamenti e chiamato il 112. Provvidenziale è stata sia quella finestra lasciata aperta a metà, sia la prontezza del carabiniere che ha poi aperto la porta agli altri soccorritori, nel frattempo giunti: vigili del fuoco e personale del 118.

Il personale sanitario, così, ha accompagnato la 96enne vigile e cosciente, ma con un forte dolore ad una mano ed una gamba presso il pronto soccorso di Piacenza per le cure e gli accertamenti. I carabinieri, successivamente, si sono messi in contatto con la figlia dell’anziana, che è giunta sul posto, ed è stata informata dell’accaduto.