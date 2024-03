Eroina, cocaina, hashish e marijuana: segnalate sette persone in soli due giorni

Li hanno trovati in possesso di dosi di eroina, cocaina, hashish e marijuana pronte per essere consumate.

I carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno scoperto e segnalato alla Prefettura sette giovani – di età compresa tra i 20 e i 45 anni – per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata al consumo personale.

I militari delle Stazioni di San Nicolò a Trebbia, Rivergaro e Borgonovo Val Tidone, stavano pattugliando le strade del territorio compreso tra i comuni di Rottofreno, Gossolengo e Rivergaro. Un monitoraggio nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio e del consumo di droga in quelle zone.

A un certo punto hanno individuato le sette persone segnalate, quasi tutte in località appartate o durante alcuni posti di controllo alla circolazione stradale. Persone che, alla vista dei carabinieri, con gesti improvvisi cercavano di occultare qualcosa nei loro vestiti o assumevano un atteggiamento ingiustificatamente agitato.

Tutti i giovani segnalati, piacentini o residenti in provincia di Parma, Milano e Pavia, fermati e controllati tra giovedì e venerdì a Rottofreno, a San Nicolò a Trebbia in via Agazzana, lungo le sponde del fiume Trebbia a Rivergaro, a Gossolengo in località Rossia e sulla via Emilia Pavese in direzione di Castel San Giovanni, erano in possesso di alcune dosi di eroina, cocaina, hashish e marijuana per un totale di circa 25 grammi.

I carabinieri hanno sequestrato la droga rinvenuta, per tutti i giovani è scattata la segnalazione quali assuntori di droga e per tre di loro, controllati mentre erano alla guida delle proprie vetture, è scattato anche il ritiro della patente di guida.