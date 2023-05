Sorpresa a rubare al supermercato, fermata dalla sicurezza e da un carabiniere fuori servizio. E’ accaduto a Castel San Giovanni, nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, all’interno di un supermercato di via Borgonovo.

Una donna di 46 anni aveva rubato dagli scaffali del supermercato alcuni prodotti del valore di alcune decine di euro. Poi li aveva nascosti nella sua borsa. La donna, però, non aveva fatto i conti con il personale addetto alla vigilanza del supermercato che l’ha fermata non appena varcate le casse. In quel momento era presente anche una militare della Stazione Carabinieri di Castel San Giovanni. Libera dal servizio, mentre stava facendo la spesa, non aveva potuto fare a meno di notarla. Si è avvicinata ed ha richiesto subito l’intervento della pattuglia dei colleghi che erano nelle vicinanze.

I prodotti che erano stati nascosti nella borsa sono stati restituiti alla direzione del supermercato, la donna è stata accompagnata in caserma in viale Amendola e dopo le formalità di rito denunciata all’autorità giudiziaria per furto aggravato.