Ragazza si getta dal balcone per farla finita, carabiniere la afferra in tempo e le salva la vita

10 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 24

Un carabiniere è riuscito a salvare in extremis una giovane che si era gettata dal balcone di una palazzina.

L’agente, accorso sul posto, l’ha afferrata per un braccio proprio mentre precipitava nel vuoto, trattenendola per pochi, decisivi istanti.

Quel tempo è bastato al padre della ragazza per posizionarsi sotto di lei e attutire l’impatto con il proprio corpo. La ventenne, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale: è cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’episodio è avvenuto sabato in un comune della Val d’Arda. Tutto ha avuto origine quando la giovane, in preda alla disperazione, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Il padre, dopo aver cercato invano di farla ragionare, ha contattato immediatamente il 112 per chiedere aiuto.

