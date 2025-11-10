La Sanità cerca personale: iscrizioni aperte al corso per Oss di Tutor Fiorenzuola

Prendersi cura delle persone è una professione che richiede competenza, sensibilità e dedizione. Il corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) organizzato da Tutor Fiorenzuola offre l’opportunità di intraprendere un percorso formativo qualificante in un settore in continua crescita e fortemente richiesto dal territorio. L’O.S.S. è infatti una figura professionale essenziale sia nel campo sociale che in quello sanitario, impegnata a garantire benessere, autonomia e supporto a persone di ogni età, in strutture residenziali, ospedaliere o a domicilio.

Come sottolinea Mirco Potami, direttore di Tutor, “la richiesta di Operatori Socio Sanitari nel nostro territorio è in costante aumento: strutture sanitarie, case di riposo e servizi di assistenza domiciliare hanno bisogno di personale qualificato e preparato. Questo corso rappresenta un’importante opportunità formativa e lavorativa per chi desidera costruirsi una professione solida e utile alla comunità”.

Il corso proposto da Tutor Fiorenzuola fornisce una preparazione completa attraverso tre aree di studio – socio-culturale, tecnico-operativa e relazionale – che permettono di acquisire tutte le competenze necessarie per assistere la persona nei bisogni quotidiani, assicurare igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura e lavorare in équipe con altri professionisti del settore.

La formazione ha una durata complessiva di 1000 ore, di cui 450 dedicate allo stage pratico presso strutture convenzionate. Il corso inizierà a gennaio 2026 e si svilupperà nell’arco di circa dodici mesi, al termine dei quali, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario, valido su tutto il territorio nazionale.

Possono partecipare al corso 25 candidati maggiorenni con diploma di scuola secondaria di primo grado e residenza o domicilio in Emilia-Romagna. I cittadini stranieri devono inoltre disporre di permesso di soggiorno valido (se extra-UE) e conoscenza della lingua italiana di livello B1. Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre uba dichiarazione di valore o traduzione asseverata.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 5 dicembre 2025 presso la sede di Tutor Fiorenzuola (tel. 0523 981080) e via e-mail all’indirizzo oss@tutorspa.it. La quota di partecipazione è di 2.400 euro, con possibilità di pagamento rateale.

