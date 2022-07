Carne scaduta o priva di etichetta, sequestrati 42 chili di alimenti in un ristorante del Piacentino

Ancora controlli dei NAS in provincia di Piacenza e ancora un locale nei guai. Si tratta di un ristorante della provincia dove i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro circa 42 chili di prodotti alimentari a base di carne, del valore commerciale di circa 1.500 euro, risultati in parte decorsi di validità ed in parte privi in etichetta di indicazioni riguardanti la rintracciabilità. Al legale rappresentante dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa e elevata una sanzione di 2.000 euro.

Solo pochi giorni fa un altro ristorante del Piacentino era finito nei guai dopo i controlli dei carabinieri dei NAS.