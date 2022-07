Scontro auto e moto a Roveleto, grave il centauro di 60 anni

Schianto tra una moto e un’auto, grave un uomo. I fatti sono accaduti ieri a Roveleto di Cadeo. Un motociclista di 60 anni stava viaggiando lungo via Zappellazzo quando a un incrocio si è schiantato contro una vettura condotta da un uomo di 77 anni. L’impatto è stato violentissimo: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso. Le ferite riportate dal 60enne, però, sono risultate molto gravi e per lui è stato predisposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza.