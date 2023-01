Caro carburante, Vichi di Adiconsum Piacenza: “Cala il prezzo del petrolio, ma non quello del carburante: accise troppo pesanti, serve un nuovo intervento” – AUDIO

Caro carburante, Vichi di Adiconsum Piacenza: “Ci aspettavamo altro visto il calo del prezzo del petrolio, le accise sono troppo pesanti”. Il Presidente dell’associazione di consumatori che fa parte della Cisl è intervenuto sul tema a Radio Sound. Intanto rimane confermato lo sciopero dei benzinai previsto per il 25 e 26 gennaio 2023. I Sindacati però aprono le porte alla trattativa con il Governo per scongiurare lo stop. Le sigle affermano: “Per fare emergere serietà e competenza richiesta c’è tempo fino al minuto prima della chiusura degli impianti”.

Ci stanno arrivando un sacco di lamentele da parte dei cittadini – spiega Aurelio Vichi Presidente di Adiconsum Piacenza Parma – sui costi che vanno a pesare sulle famiglie e quello del caro benzina è uno dei più sentiti assieme a quello del carrello della spesa. Si pensava che con il calo del prezzo del petrolio sarebbe sceso anche il prezzo di benzina e diesel, invece a causa delle 18 tipologie di accise che pesano sul costo del carburante questo non è avvenuto. La situazione ha portato ai cittadini e alle famiglie un aggravio sul costo del proprio automezzo. E’ stato ipotizzato che con i nuovi aumenti si arriverà a spendere per la benzina 96 euro all’anno in più e oltre 200 euro per il gasolio. Per non parlare delle difficoltà di chi utilizza l’autostrada dove i prezzi del carburante sono maggiori.