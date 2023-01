Rissa tra giovanissimi migranti nell’hotel di via Pennazzi, interviene la polizia: due minorenni denunciati

Attimi di tensione ieri sera al Petit Hotel di via Pennazzi, struttura che accoglie richiedenti asilo e diversi migranti. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma pare che tra un gruppo di ospiti minorenni sia nata una lite. Lite che sarebbe degenerata in poco tempo costringendo il gestore a chiedere l’intervento della polizia. Anche all’arrivo degli agenti, i ragazzi si sarebbero mostrati aggressivi nei confronti degli operatori. Una volta riportata la calma, per due di loro è scattata la denuncia per lesioni aggravate e resistenza.