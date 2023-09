Università Cattolica, 22 borse di studio da 4 mila euro ciascuna per gli studenti di Scienze Agrarie

Sono gli ultimi giorni utili, quelli a cavallo tra l’estate torrida che ricorderemo di questo 2023 e l’autunno che verrà, per cogliere un’importante opportunità. Se si è interessati a frequentare Scienze agrarie, alimentari e ambientali ci sono ben 22 borse di studio a disposizione, da 4mila euro ciascuna, nella sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Le borse, rinnovabili per due anni accademici, sono destinate agli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, istituite con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

«La nostra Facoltà rinnova costantemente i contenuti della propria attività scientifica e didattica, e ha dato vita a una azienda agraria sperimentale, un laboratorio di analisi sensoriale, una cantina, un mini-caseificio e un noccioleto sperimentale», sottolinea il preside Marco Trevisan. «L’attività ci vede partecipare a numerosi progetti di ricerca competitivi finanziati da istituzioni pubbliche e da privati».

Quest’anno, nel 70esimo anniversario della Facoltà, «insieme al generoso contributo della Fondazione Invernizzi abbiamo lanciato per il prossimo triennio un piano di borse di studio per tutti i nove corsi di studio della Facoltà, di cui 4 completamente erogati in lingua inglese», ricorda Trevisan. «Intendiamo con questo piano festeggiare i 70 anni ma anche lanciare un segnale di attenzione per le famiglie dei nostri studenti, in questo particolare momento di congiuntura economica sfavorevole».

Per partecipare al bando occorre inviare la domanda di ammissione al concorso via e-mail all’indirizzo borsedistudio-pc@unicatt.it entro venerdì 15 settembre 2023, insieme all’autocertificazione del voto di maturità, all’indicazione della scuola secondaria di secondo grado presso cui si è conseguito il diploma e alla copia della attestazione ISEE 2023 del nucleo famigliare di appartenenza.