Ciclismo – Terza edizione del “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”: appuntamento il 7 ottobre a Castell’Arquato

È di nuovo tempo del grande ciclismo a Castell’Arquato. Dopo due edizioni molto fortunate, in cui tantissimi ciclisti si sono sfidati all’ombra del Borgo Medievale, il Pedale Arquatese e il Ristorante “Da Faccini” tornano in pista con il terzo appuntamento del “Memorial Cav. Francesco e Albertina Faccini”, sotto l’egida di ACSI Piacenza presieduta da Carlo Costa.

Il 7 ottobre, sulle strade di Castell’Arquato e Lugagnano, andrà in onda la gara aperta alle categorie: J / SA / SB / VA / VB / GA / GB / SGA / SGB / WOMEN. Il percorso sarà lungo 84km (per le categorie SGA / SGB / WOMEN sarà invece di 63km) e si snoderà intorno al classico giro della Chiavenna, già sede di campionati italiani ACSI 2018 (dislivello totale: circa 600 metri). Il ritrovo è al ristorante “Faccini” di S. Antonio, Castell’Arquato (PC), mentre le partenze saranno scaglionate. Alle 15:00 partiranno le categorie J / SA / SB / VA / VB, alle 15:05 i gruppi GA / GB e alle 15:10 le ultime fasce SGA / SGB / WOMEN. Riusciranno il modenese Gianluca Remondi (VF Costruzioni Manenti / Bianchi Zanzariere) e Massimo Picco (Veloclub Pontenure) a ripetersi anche in questa edizione ?

Premiazione per i primi sette di ogni categoria. Costo dell’iscrizione 15 euro.