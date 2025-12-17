Lancio del tocco in Cattolica, Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati

Si terrà venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Vestiti in toga e tocco, saranno 48 gli studenti che verranno proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che offre la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studio e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School che aderiscono al double degree.

La cerimonia prevede, prima della proclamazione, i saluti del preside di facoltà professor Marco Allena e della professoressa Laura Zoni, vicepreside di Facoltà e coordinatrice del Double Degree.

«Il programma accademicamente robusto e rigoroso» dice Zoni «non è la sola cosa che segnerà la vita e il percorso professionale di questi ragazzi. In un mondo sempre più globale, la mobilità internazionale è maestra di vita, aiuta ad accettare le diversità, a combattere i pregiudizi e a sviluppare il pensiero critico».

La cerimonia, come da tradizione, si concluderà con il lancio del tocco: per aspera ad astra!

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy