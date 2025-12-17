Lancio del tocco in Cattolica, Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati

Si terrà venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.
Vestiti in toga e tocco, saranno 48 gli studenti che verranno proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che offre la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studio e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School che aderiscono al double degree.
La cerimonia prevede, prima della proclamazione, i saluti del preside di facoltà professor Marco Allena e della professoressa Laura Zoni, vicepreside di Facoltà e coordinatrice del Double Degree.
«Il programma accademicamente robusto e rigoroso» dice Zoni «non è la sola cosa che segnerà la vita e il percorso professionale di questi ragazzi. In un mondo sempre più globale, la mobilità internazionale è maestra di vita, aiuta ad accettare le diversità, a combattere i pregiudizi e a sviluppare il pensiero critico».
La cerimonia, come da tradizione, si concluderà con il lancio del tocco: per aspera ad astra!